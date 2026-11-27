В субботу в Карелии существенных осадков не ожидается

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в субботу, 28 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -12°С, днём -1, -6°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3, -5°С. Атмосферное давление будет расти.