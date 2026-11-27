Карелия получит небольшую передышку, а затем снова зарядят снегопады

Фото "Петрозаводск говорит"

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какую погоду ждать в республике в предстоящие выходные и на следующей неделе. Прогноз появился в паблике учреждения.

По данным синоптиков, в субботу, 28 ноября, на большую часть территории Карелии распространится влияние скандинавского антициклона. Осадки прекратятся, ветер стихнет, возможны даже прояснения. Температура воздуха местами ночью опустится до -13 градусов, днем будет -2-7.

Однако уже в воскресенье, 29 ноября, в республику начнут поступать теплые атлантические воздушные массы. Местами ожидается оттепель, пойдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег.

На следующей неделе сохранится неустойчивая погода с перепадами давления и температуры воздуха. Если в первой половине недели осадки в виде мокрого снега ожидаются кое-где, а температурный фон превысит норму, то ближе к выходным снег пойдет уже в большинстве районов, а температура воздуха вернется к нормальным значениям для декабря.