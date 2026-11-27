Карельские ветераны регулярно становятся призерами всероссийских соревнований по адаптивному спорту. Системную поддержку им оказывает фонд «Защитники Отечества» совместно с региональными спортивными организациями

Фото: Фонд «Защитники Отечества» (ВК)

По данным фонда «Защитники Отечества», в России более 17 тысяч ветеранов СВО регулярно занимаются спортом, 4,5 тысячи из них имеют инвалидность. Занятия становятся для бойцов способом вернуться к мирной жизни: привить дисциплину и поддерживать здоровье, найти увлечение и единомышленников.

Приобщение ветеранов спецоперации к спорту – одна из основных задач фонда. Чтобы сделать занятия доступными, карельский филиал объединил усилия с региональным Минобразования и спорта и Центром спортивной подготовки (ЦСП), Паралимпийским комитетом Карелии и другими профильными организациями.

География возможностей: где тренируются карельские ветераны СВО

По информации Минобразования и спорта Карелии, в 15 районах и округах республики 70 образовательных, физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей из этой сферы работают с инвалидами, ветеранами боевых действий и участниками СВО.

Так, по данным реестра спортивных клубов по месту жительства в Карелии, в трех организациях в Беломорском округе ведутся занятия по тайскому боксу и кекусинкай карате, в Лоухском районе с ветеранами СВО работает Чупинский морской яхт-клуб, на базе Кемского Центра культуры и спорта работают клубы любителей баскетбола, волейбола, настольного тенниса, футбола и шахмат.

Image Спортсмены на межрегиональных соревнованиях по нардам.Фото: фонд «Защитники Отечества» (ВК)

Таких организаций становится всё больше. В конце октября 2026 года, например, в физкультурно-оздоровительном комплексе Суоярви начали проводить тренировки по адаптивным видам спорта. Среди дисциплин – плаванье, дартс, пулевая стрельба, общая физическая подготовка с элементами пауэрлифтинга и бокса.

Занятия проводятся на базе спортивных центров и в Петрозаводске. Один из крупнейших – социально-оздоровительный центр «Доктор спорт», организованный при поддержке Фонда грантов главы Карелии. Здесь проводят занятия для инвалидов и демобилизованных участников СВО по армрестлингу, боксу, дартсу, джиу-джитсу, нардам, пауэрлифтингу, стрельбе из лука.

В 2027 году в столице Карелии должен появиться Центр адаптивного бокса на базе клуба «Сейд». Занятия будут проводить для детей и взрослых с ограниченными возможностями, а также для участников спецоперации с особенностями здоровья.

Спорт помогает ветеранам раскрыть свои возможности, укрепить здоровье, найти единомышленников и почувствовать уверенность в собственных силах,

– говорит руководитель карельского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович.

Спорт объединяет семьи

Физкультурные турниры и фестивали помогают вернувшимся участникам спецоперации стать ближе к семье и проверить физическую форму.

Одним из семейных мероприятий стал фестиваль ГТО в Петрозаводске, который Паралимпийский комитет Карелии, Центр спортивной подготовки, общероссийская общественная организация инвалидов «РОСТАР» и карельский филиал фонда провели в День народного единства.

Image Фото: фонд «Защитники Отечества» (ВК)

В фестивале участвовали 40 человек, в том числе ветераны СВО с семьями. Нормативы сдавали по нескольким дисциплинам – подтягивания и отжимания, прыжок в длину, стрельба и метание мяча (на дальность и в цель), наклон вперед и подъем туловища, подъем гири и удержание мяча.

Путь чемпиона: от хобби до всероссийских соревнований

Николай Шеляков из Кондопоги подорвался на мине и лишился ступни в 2023 году. Во время восстановления в московском госпитале увлекся настольным теннисом – с тех пор не оставляет тренировки. Николай стал серебряным призером межрегионального «Кубка Защитников Отечества» ЦФО и СЗФО в Калуге (2024, февраль), а затем завоевал серебряную медаль на всероссийском «Кубке Защитников Отечества» на федеральной территории «Сириус» (2024, ноябрь).

Настольный теннис – отличный спорт для реабилитации. Он позволяет развить и координацию движений, и ловкость. Настольный теннис воспитывает,

– говорит Николай.

Image Николай Шеляков на соревнованиях по настольному теннису в 2024 году. Фото: фонд «Защитники Отечества»

В мае 2026-го он участвовал в республиканской спартакиаде по адаптивным видам спорта в Петрозаводске. Тогда соревновались семь команд из семи муниципалитетов: Прионежского, Кондопожского, Олонецкого и Пряжинского районов, Беломорского и Суоярвского округов и Петрозаводска. Николай обошел соперников в настольном теннисе и метании ножа. Вместе с другими победителями – Иваном Ягодкиным (шахматы) и Александром Ермоловым (настольный теннис) – он отправился на межрегиональные соревнования «Кубок Мужества» в Вологде. Там он выиграл турнир и прошел в финальную стадию. В Перми 4–6 ноября на всероссийском этапе Николай оказался в пятерке лучших.

Шеляков также представлял республику в лыжных гонках и биатлоне на «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта.

Я решил, что хочу опробовать все виды спорта, показать себя и проверить силы. Фонд «Защитники Отечества» предложил принять участие в масштабном мероприятии, и я решил воспользоваться такой возможностью,

– признавался ветеран после соревнований по зимним видам спорта в 2025 году.

Image Николай Шеляков на соревнованиях по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске, 2025 год. Фото: фонд «Защитники Отечества» (ВК)

Для кого-то участие в соревнованиях становится первым шагом к занятиям адаптивным спортом, для кого-то – возможностью продолжить любимое дело и ставить перед собой новые цели. Важно, чтобы каждый ветеран мог выбрать подходящее направление и получать поддержку на пути к своим достижениям,

– отмечает Ирина Бакунович.

Мировой рекорд и всероссийский «Кубок защитников Отечества»

Ветеран СВО Андрей Рябинин и председатель регионального Паралимпийского комитета Александр Каширин установили мировой рекорд: отбуксировали за собой вертолет Ми-8 на 30 метров за 1 минуту 24 секунды. Достижение официально зафиксировала Федерация силового экстрима России. Организаторы и участники события ставили перед собой цель – развивать физкультуру и спорт для людей с ограниченными возможностями.

Image Андрей Рябинин. Фото: МВД по Республике Карелия (Макс)

До спецоперации Рябинин профессионально занимался спортом, участвовал в престижных соревнованиях, побеждал и становился призером чемпионатов республики по самбо и дзюдо, стал серебряным призером на первенстве СЗФО по самбо.

Во время службы Андрей потерял ногу, долго восстанавливался. Фонд помог ему получить высокотехнологичный протез для занятий активными видами спорта, и Рябинин начал заниматься пауэрлифтингом.

Надо было не уходить в себя, а найти себя, поэтому я пошел заниматься спортом,

– объясняет Андрей.

Image Андрей Рябинин на летней спартакиаде ЦФО и СЗФО. Фото: фонд «Защитники Отечества» (ВК)

В статусе ветерана СВО Рябинин добился высоких результатов: занял призовые места на региональных и окружных соревнованиях. В этом году он завоевал серебро по пауэрлифтингу и кибатлетике на межрегиональном этапе «Кубка Защитников Отечества» СЗФО в Выборге, а в ноябре занял четвертое место в турнире по пауэрлифтингу на всероссийском «Кубке мужества» в Перми.