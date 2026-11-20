Предприниматели просят не уничтожать последние магазины на селе

Фото предоставила Наталья Никитина

Текст: Антонина Кябелева

7 октября 2026 года правительство Карелии издало постановление, в котором был существенно сокращен перечень отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где предпринимателям было разрешено работать без кассовых аппаратов. Этот документ вызвал у предпринимателей настоящий шок.

У Натальи Никитиной из поселка Лендеры Муезерского района два маленьких продуктовых магазина. Она занимается предпринимательством с 2015 года. Новость о том, что поселок Лендеры пропал из списка труднодоступных населенных пунктов, застал Никитину врасплох.

«Мы не против кассовых аппаратов. Но в ситуации, когда в поселке регулярно возникают проблемы и с электричеством, и с интернетом, применение кассовых аппаратов становится невозможным. Мы по 2-3 дня сидим без интернета. Иногда нет связи вообще: ни Ростелекома, ни Мегафона, ни Tele2. Связи не было 5 ноября, 26 октября, 6 октября, 5 октября. Этот список можно продолжать до бесконечности. Как нам в таких условиях работать? Как должна работать касса? Как нам пробивать чеки, если нет ни устойчивого интернета, ни связи, ни электроснабжения?»

– сказала Никитина.

По ее словам, когда нет связи, приходится выдавать продукты людям в долг, записывая покупки в так называемую амбарную книгу:

«У каждого предпринимателя в поселке есть такие долговые тетради. Люди не могут расплатиться через терминал, не могут снять наличные деньги. Когда появляется связь, покупатели закрывают свои долги. Мы не прячемся от налогов. Но нужно понимать, в каких условиях мы вынуждены работать».

По ее словам, огромная проблема просто доставить товар в Лендеры. Не каждая компания согласится взять заказ из-за ужасного состояния дорог.

«Дороги у нас такие, что не каждый водитель рискнёт»,

– сказала Наталья.

Машина из Петрозаводска обходится в 45 тысяч рублей, время в пути – 15 часов.

Image

Лендеры – не единственный поселок в Муезерском районе, кто столкнулся с аналогичными трудностями. Никитина считает, что непродуманные решения по исключению отдаленных поселков из перечня труднодоступных убьет последний бизнес на селе и элементарно лишит людей, особенно пенсионеров, у которых нет личного транспорта, самых необходимых продуктов питания.

Предприниматели обратились в администрацию Муезерского округа с просьбой о помощи. Его подписали семь индивидуальных предпринимателей из поселков Лендеры и Суккозеро. Помимо проблем со связью, высокими тарифами на электроэнергию, расходами на транспортировку продуктов по ужасным дорогам граждане обращают внимание на то, что в поселках просто нет специалистов, которые бы обеспечили работу ККТ и могли бы работать с программным обеспечением, нет центров по обслуживаю и ремонту кассовых аппаратов.

«Мы не ропщем и не просим помощи от государства, но дополнительные обременения приведут к печальным последствиям. Кто в поселки доставит хлеб, молочные продукты, яйцо, мясную и куриную продукцию, фрукты, овощи, корма для животных, строительные материалы и многое другое? Перед администрацией округа встает неразрешимая задача по обеспечению населения товарами первой необходимости»,

– сказано в обращении.

Предприниматели возмущены, что решения, от которых зависит жизнь отдаленных поселков, принимают кулуарно, без учета мнения граждан, у которых этого мнения никто даже не потрудился спросить.

Возмущены и предприниматели Сегежского района. Поселок Валдай и несколько других населенных пунктов района тоже исчезли из перечня труднодоступных мест. В Валдае осталось три магазина из восьми. Я разговаривала с предпринимателями по телефону, связь постоянно «глючила».

«Дорога у нас грунтовая. Мы едем по 6–7 часов. У нас огромные издержки, связанные с транспортом. Машины постоянно ломаются. Цены на доставку высокие. Но мы хотя бы обеспечиваем людей продуктами питания. У нас проблемы и с интернетом, и со связью, и с электроснабжением. У нас постоянные скачки напряжения»,

– рассказали предприниматели.

По их мнению, последствия исключения Валдая, Черного Порога и других поселков из списка труднодоступных будут очень серьезные. Установка касс потребует программного обеспечения, сканирующих устройств, а главное – специалистов, которых на селе нет.

Предприниматели сказали, что решение о сокращении списка труднодоступных населенных пунктов они расценивают как планомерное истребление поселков и деревень.