Детский сад в Петрозаводске: что это за развалины?!

Детский сад № 2 в Петрозаводске больше похож на «заброшку», где можно снимать фильмы ужасов

Фото: Петрозаводск говорит

Текст Марина Бедорфас

Пребывание в таком дошкольном учреждении – это просто опасность для жизни и здоровья детей. Так считают жители Петрозаводска, чьи дети посещают детский сад № 2 «Солнышко» на улице Лесной. Они обеспокоены уже не просто эстетической стороной здания и площадки учреждения, по их мнению, это очень небезопасно, а на фотографиях все видно без лишних слов.

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«Если вы подумали, что это какой-то заброшенный дом, то очень ошиблись! Это детский сад № 2 «Солнышко» на улице Лесной, дом 19, который посещает моя пятилетняя дочь... На территории сада, где гуляют дети, находятся 12 веранд, которые уже более 10 лет закрыты, так как разваливаются. Крыши и полы прогнили, на стенах трещины. Эти веранды уже не отремонтировать, их можно только демонтировать и поставить новые. Но денег на это нет»,

– рассказала Анна Музалева.

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Несколько лет уличные веранды перекрыты сигнальными лентами. Но, как известно, все запретное наоборот привлекает детей, и они время от времени наведываются в эти опасные пристройки. И здесь огромная ответственность возникает у воспитателей, которые выходят на прогулку с малышами. Кто в итоге в ответе за травмы?! Воспитатель.

Уличные веранды всегда используются для прогулки, если идет дождь или сильный снег. Там дети могут укрыться, поиграть, подышать свежим воздухом. В детском саду № 2 такой вариант прогулки невозможен. Дети остаются в группах.

«Видимо, надо подождать, когда сильным ветром снесет кусок шифера,и он упадет на кого-нибудь из детей – тогда деньги сразу найдутся»,

– продолжает Анна.

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И, к сожалению, мы знаем и видим такие примеры. Сбили пешеходов насмерть, на пешеходных переходах начали дежурить сотрудники ГАИ. Произошел пожар, начали проверять системы пожарной сигнализации сотрудники МЧС. И так везде. Неужели и в 21 веке мы будем продолжать жить на авось или когда грянет гром?!

«Пожарные выходы разрушены и перекрыты лентой. Кстати, ленты недавно обновили. Надо, видимо, подождать, когда возникнет ЧС, и дети не смогут по ним выйти из сада, тогда на ремонт деньги точно найдутся!»,

– рассказала Анна.

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Как сообщили родители, одна из групп на первом этаже закрыта уже несколько лет, там обнаружили опасную плесень. Для ремонта и обработки нужны средства, которых опять нет.

«Давайте еще немного подождём, пусть плесень расползется по всему детскому саду. Мы ждём годами… У нас ведь так много терпения и уже так мало надежды. Поэтому я хочу обратиться к депутату Заксобрания нового созыва по Голиковке Василию Катарову, к депутату Петросовета по Голиковке Галине Германовой, к главе нашего города Инне Колыхматовой за помощью для нашего детского сада. Я знаю, что руководство дошкольного учреждения не перестает писать заявки на разные ремонтные работы. И мы, родители, хотим поддержать эти инициативы. Пожалуйста, выйдите из своих кабинетов и прогуляйтесь до детского сада, посмотрите, что там происходит и найдите деньги на ремонт, ведь от этого зависит безопасность детей!».

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Детский сад «Солнышко» находится в окружении многоквартирных домов и общежития. А значит – и контейнерных площадок, на которых часто ужасный беспорядок, крысы и агрессивные птицы с кусками пакетов и отходов в лапах и клювах. Дорога к детскому саду разбита, вся в лужах и ухабах. Каждый день по ней ходят дети с родителями. Зрелище очень удручающее. Это не должно быть нормой жизни в наше время, дети не должны расти в такой обстановке и думать, что так и должно быть. И при этом в дошкольном учреждении работают талантливые воспитатели, очень приветливые сотрудники. Несмотря на все трудности, в том числе и низкую зарплату, они проводят праздники, соревнования, открытые уроки, конкурсы, собирают подарки для разных социальных акций, макулатуру и корма для бездомных животных. И уж точно заслуживают достойных условий труда.