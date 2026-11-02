Огромный волк разгуливал на глазах прохожих в Пудоже

Последний день октября немало беспокойства жителям карельского города

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Ближе к полуночи на улицах города был замечен крупный волк. Зверь пробежал в районе летнего сада, где в это время еще гуляли люди, в том числе подростки.

«Мы видели его, он был очень большой. Предупредили тех, кто там находился, чтобы были осторожными»,

– поделилась своими переживаниями одна из местных жительниц, Светлана. Она также добавила, что этот выход хищника в населенный пункт – не единичный случай, уже были зафиксированы нападения на домашних собак.

Ситуация вызывает серьезное беспокойство среди горожан. Зоозащитница Любовь Левина активно распространяет информацию в социальных сетях, призывая владельцев домашних животных быть предельно бдительными: «Закрывайте на ночь своих питомцев!»

По словам Левиной, за последние дни уже произошло несколько инцидентов. Так, недавно собака по кличке Жулька на Комсомольской, 10, была спасена от нападения волка благодаря своевременному вмешательству мужа Юлии Магомедовой. Позже пострадала собака Шейла, которую волк потрепал на улице Кирова. Любовь Левина выразила огромную благодарность мужу Оксаны Горбачевой за то, что он смог отбить собаку и спасти ее.

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Жители Пудожа обеспокоены и задаются вопросом:

«Когда наконец возьмутся за проблему с волками?» Они надеются, что власти города примут необходимые меры для обеспечения безопасности населения и домашних животных.

Ранее мы рассказывали о волке в одной из деревень Лоухского района. Жители деревни предположили, что, скорее всего, это волк-разведчик, который пришел выяснить, есть ли легкая добыча в населенном пункте.