Россияне назвали размер своей «зарплаты мечты»

Три процента россиян сообщили о получении желаемого дохода

Фото: «Петрозаводск говорит»

178 186 рублей в месяц – такую в среднем заработную плату хотели бы получать россияне. Данные приводит РБК со ссылкой на результаты исследования «Авито Работа» и «Авито Реклама».

По данным источника, 18% респондентов мечтают получать от 150 до 200 тысяч рублей в качестве оплаты своего труда. Столько же опрошенных назвали суммы от 70 до 100 тыс. При этом 20% участников опроса надеются выйти на зарплату в размере от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Сообщается, что 3% респондентов заявили, что уже получают желаемый доход.

В исследовании приняли участие 10 тысяч совершеннолетних россиян, более 7 тысяч – работающие.