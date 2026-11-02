Опровержение: Производитель рулета заявил о безопасности десерта

Московский производитель опроверг информацию о микробиологических нарушениях в рулетах «Мишель ванильно-сливочный», продающихся в Петрозаводске

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На сайте «Петрозаводск говорит» 29 октября была размещена публикация «Кишечную палочку нашли в популярном рулете в Петрозаводске». Информацию о результатах исследования рулета распространил телеграм-канал Baza. Информация о нарушениях не соответствует действительности.

В тексте говорилось об одном десерте «Мишель ванильно-сливочный» от московского производителя, купленном в сетевом магазине на Московской улице в Петрозаводске, о найденной в рулете кишечной палочке и превышении содержания дрожжей. Информация о микробиологических нарушениях в десерте производителя ООО КК «Соната», как и санитарных нарушениях на предприятии, не соответствует действительности.

Кондитерская компания заявила, что Роспотребнадзор Петрозаводска не выдавал предостережений по поводу качества продукции.

«Сотрудники нашей компании при производстве кондитерских изделий соблюдают все установленные требования. Крем на торты и рулеты вопреки содержащейся информации в посте не наносится голыми руками, а на готовых десертах всегда указывается дата производства»,

– заявили на заводе «Соната».