В Петрозаводске устроят турнир по сборке кубика Рубика

В декабре в карельской столице определят мастеров по сборке головоломок

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В Петрозаводске на скорость будут собирать кубик Рубика. Состязания «Грань времени ПТЗ 2026» проведут в начале декабра на площадке ресурсного центра «Сириус 10» (0+).

В программе соревнований - семь дисциплин: сборка кубика Рубика 3×3×3, 2×2×2 и 4×4×4, сборка одной рукой, а также Megaminx, Pyraminx и Skewb. Ожидается участие до 100 любителей головоломок. Состязаться будут участники из разных регионов, в том числе титулованные спортсмены и представители кубингового сообщества. Присоединиться сможет любой желающий - участие бесплатное, ограничений по возрасту нет. Регистрация участников на соревнования по спидкубингу открыта.

В прошлом году состязания по сборке кубика Рубика проходили в одном из торговых центров.