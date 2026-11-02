«Автомастер» из Московской области обманул жителей Карелии

Полицейские Карелии установили причастного к нескольким эпизодам мошенничества

Фото: МВД по РК

В Московской области задержали местного жителя 2003 года рождения, подозреваемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали в том числе жители Карелии. Для выяснения обстоятельств преступлений молодого человека доставили в Петрозаводск. Об этом сообщили в МВД по РК.

По данным источника, мошенник звонил в автосервисы и сообщал, будто оставил на ремонт автомобиль. В ходе разговора он выяснял номер телефона реального владельца, затем связывался с ним и, представившись мастером, просил перевести деньги за дополнительные запчасти на банковскую карту.

Полицейским удалось установить причастность молодого человека к семи случаям нарушения закона. В копилке предприимчивого россиянина оказалось более полумиллиона рублей. Лишь около 25 тысяч рублей злоумышленник добровольно возместил.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дальнейшая судьба злоумышленника решится в суде, куда уже направлено дело с утверждённым обвинительным заключением, уточнили в ведомстве.