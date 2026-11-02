Перейти к основному содержанию
2 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Пожарная сигнализация сработала в детском саду на востоке Карелии

Пожарные Пудожа выезжали спасать один из городских детских садов
пожарная машина
Фото: Скриншот со страницы паблика Отряда противопожарной службы Пудожского района

В минувший выходной пудожские пожарные Пудожа выезжали по тревоге в один из городских детских садов. Тревога оказалась ложной. Об этом сообщил паблик отряда противопожарной службы Пудожского района.

Утром в воскресенье, 1 ноября, в детском саду на ул. Садовой в Пудоже сработала пожарная сигнализация. По сигналу выехали спасатели Пудожа и поселков Кривцы и Шальский. После разведки на месте остался работать дежурный караул пожарных Пудожа. 

Был выходной день, поэтому детский сад не работал, дежурного персонала тоже не было в здании. Однако в помещении работало звуковое оповещение. Пожарные приготовились к тушению возгорания и собирались вскрыть конструкции. В этот момент пришёл сотрудник детского сада. 

Проверка показала, что в очередной раз ложно сработала пожарная сигнализация. 

Такие случаи могут сыграть злую шутку в момент настоящего пожара, что может привести к гибели людей, отметили спасатели.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: В суде стало известно о тайнах переписки Шандаловича и Любарского

Метки