Пожарная сигнализация сработала в детском саду на востоке Карелии

Пожарные Пудожа выезжали спасать один из городских детских садов

Фото: Скриншот со страницы паблика Отряда противопожарной службы Пудожского района

В минувший выходной пудожские пожарные Пудожа выезжали по тревоге в один из городских детских садов. Тревога оказалась ложной. Об этом сообщил паблик отряда противопожарной службы Пудожского района.

Утром в воскресенье, 1 ноября, в детском саду на ул. Садовой в Пудоже сработала пожарная сигнализация. По сигналу выехали спасатели Пудожа и поселков Кривцы и Шальский. После разведки на месте остался работать дежурный караул пожарных Пудожа.

Был выходной день, поэтому детский сад не работал, дежурного персонала тоже не было в здании. Однако в помещении работало звуковое оповещение. Пожарные приготовились к тушению возгорания и собирались вскрыть конструкции. В этот момент пришёл сотрудник детского сада.

Проверка показала, что в очередной раз ложно сработала пожарная сигнализация.

Такие случаи могут сыграть злую шутку в момент настоящего пожара, что может привести к гибели людей, отметили спасатели.