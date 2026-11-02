Надбавки к тарифам ЖКХ хотят ввести в России

Денег, которые платят россияне, хватает только на поддержание работы системы

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Инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение предложили установить в России. О том, что ремонт старых сетей и котельных хотят закладывать в тарифы ЖКХ, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минстрой.

Собранные деньги можно было бы направлять на конкретные проекты обновления инфраструктуры и капитальный ремонт сетей, а не на повседневные расходы коммунальных предприятий.

Необходимость дополнительных надбавок мотивируют тем, что действующих тарифов зачастую хватает только на поддержание работы старых сетей.

О подготовке инициативы стало известно на круглом столе в Совете Федерации 26 октября. Минстрой прорабатывает инициативу вместе с ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго. Представить концепцию правительству планируют уже до декабря 2026 года.

Минстрой также предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов для населения на уровень регионов. Это позволит субъектам самим координировать вопрос - в 2026 году 39 регионов утвердили индексы ниже уровня федерального центра.

Регионам хотят разрешить включать в тарифы все реальные расходы без искусственного занижения. Губернаторы получат право обращаться в правительство за согласованием повышенных индексов для отдельных муниципалитетов.

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