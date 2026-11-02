В суде стало известно о тайнах переписки Шандаловича и Любарского

Бывшего председателя парламента Карелии допросили в суде по делу Владимира Любарского

фото «Петрозаводск говорит»

2 ноября в Петрозаводском городском суде по уголовному делу бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского был допрошен бывший председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Шандалович с 2009 по 2016 год работал главным врачом республиканской больницы и именно при нем больница перешла на аутсорсинг в сфере организации питания больных.

Аукцион выиграла скандальная ООО «Диетгрупп». Именно от руководства этой компании, как настаивает гособвинение, Любарский получил многомиллионные взятки.

Элиссан Шандалович рассказал, что перейти на аутсорсинг больницу заставили сложности при заключении контрактов с различными фирмами на поставку продуктов и устаревшая материально-техническая база больничной кухни.

По словам Шандаловича, после перехода на аутсорсинг качество питания улучшилось, при этом оно не стало дороже.

Прокурор Сергей Скворцов поинтересовался у свидетеля, общался ли он с Любарским на тему организации питания в лечебных учреждениях, когда Шандалович уже возглавлял карельский парламент.

Свидетель ответил отрицательно. Прокурор поинтересовался, почему тогда он доносил в телефонной переписке с Любарским «определенную информацию».

Когда в суде пошла речь о переписке между Шандаловичем и Любарским, представителей СМИ попросили удалиться. На заседании суда встал вопрос о мере пресечения в отношении Владимира Любарского.

4 ноября 2026 года истекает срок его заключения под стражей. Прокурор просил продлить срок заключения подсудимого под стражей еще на 3 месяца.

«Не возражаю», - сказал Любарский. «Это позиция»,- отметил судья Александр Мерков. Адвокат подсудимого Кукушкин просил выбрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Александр Мерков продлил меру пресечения в виде заключения под стражей до 4 февраля 2027 года.