Пенсионер не смог спокойно проехать перекресток на севере Карелии

Водитель грузового авто устроил ДТП на дороге «Войница – Вокнаволок – Костомукша».

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Дорожный инцидент произошел на нерегулируемом перекрестке 30 октября около 08:40 на автодороге «Войница – Вокнаволок – Костомукша».

По предварительным данным дорожной полиции Карелии, 63-летний водитель автомобиля УАЗ «Профи» при развороте столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, который ехал по равнозначной дороге во встречном направлении прямо.

В результате ДТП травмы получили пассажиры УАЗа – мужчины 58 и 26 лет, а также 22-летний водитель иномарки. Все пострадавшие – жители Костомукши. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.