Полмиллиона сайтов в России могут рухнуть из-за масштабного сбоя

В работе крупного российского провайдера произошел сбой

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Часть сайтов сегодня, 2 ноября, уже перестали подавать признаки жизни. Инцидент связан со сбоем, затронувшем всю инфраструктуру одного из крупнейших хостинг-провайдеров и регистраторов России.

Почти полмиллиона сайтов Рунета оказались под угрозой отключения. Ряд ресурсов перестал открываться из-за крупного сбоя у облачного провайдера Beget, сообщает канал Mash. В компании подтвердили масштабный сбой.

Проблемы в работе хостинг-провайдера начались около трёх часов ночи. Сейчас инженеры вручную восстанавливают работу серверов в дата-центрах. Причину неполадок и сроки полного восстановления пока не называют.

Как уточнил источник, Beget входит в тройку крупнейших регистраторов доменов .RU и .РФ, на его долю приходится около 13–15% рынка. Сейчас компания обслуживает более 200 тысяч клиентов, а за всё время работы ее услугами воспользовались свыше 1,5 млн пользователей.