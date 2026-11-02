Предан театру 45 лет: заслуженный артист Карелии отмечает юбилей

Юбилейное торжество – у артиста Музыкального театра Бориса Боровского

Фото: паблик Музыкального театра Карелии

Сегодня, 2 ноября, отмечает юбилей артист Музыкального театра Республики Карелия Борис Брониславович Боровский, рассказали в паблике театра.

Музыкант пришел в оркестр театра в 1979 году и остался на 45 лет: исполнял партию первого тромбона, был концертмейстером группы тромбонов, а затем и инспектором оркестра. За долгие годы в театре он сыграл огромное количество сольных партий в операх, балетах и опереттах. Коллеги отмечают его высокий профессионализм, талант, лучшие артистические и человеческие качества.

Как отметили в источнике, Борис Брониславович – заслуженный артист Карелии, лауреат Республиканской премии «Онежская маска» в номинации «За преданность театру».