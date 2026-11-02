Депутаты предложили кормить просрочкой выходящих к людям хищников

Голодных медведей придумали кормить просрочкой и конфискатом

Фото: Петрозаводск говорит

Депутаты Госдумы предложили подкармливать медведей в лесах и бездомных животных просроченной едой. Об этом пишет «Газета.Ru».

Сейчас по закону продукты с истекшим сроком годности, конфискованная рыба и запрещенная к ввозу сельхозпродукция подлежат обязательному уничтожению, однако часть из них вполне пригодна для животных заявили депутаты фракции КПРФ в Госдуме и сенатор Айрат Гибатдинов в своем обращении к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.

Инициаторы считают разумным передавать такие продукты в лесничества, чтобы кормить хищников, а также в приюты для бездомных собак и кошек, где тоже существует дефицит корма.

Гибатдинов отметил, что медведи выходят из леса «не от хорошей жизни». При этом для них свежесть еды не важна, и отдавать хищникам просрочку было бы «разумным выходом из положения».