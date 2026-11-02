Опасных нарушителей снова поубавилось в Петрозаводске

Пьяных за рулем и водителей без прав поймали инспекторы в карельской столице

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

За минувшие выходные дни дорожные полицейские в Петрозаводске отстранили от управления автомобилем 16 водителей. Итоги проверок сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Так, за грубые нарушения правил дорожного движения от управления были отстранены 16 водителей: 6 из них были за рулем в состоянии опьянения, 10 человек не имели водительских прав. В отношении нарушителей оформили административные материалы, машины отвезли на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы напомнили, что за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителям грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей. За повторное нетрезвое вождение наступит уголовная ответственность: водитель может лишиться свободы на срок до двух лет.

За вождение без прав придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Неделю назад также сообщалось, сколько «бесправных» и водителей «под градусом» поймали в Петрозаводске.