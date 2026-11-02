Жители Карелии добровольно сдали почти сотню патронов

Сотрудники Росгвардии за неделю провели более 50 проверок в сфере оборота оружия

Фото: Росгвардия РК

Росгвардейцы и сотрудники МВД по РК за прошедшую неделю провели 58 проверок в сфере оборота оружия. «Улов» оказался солидным.

По данным пресс-службы республиканской Росгвардии, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Было изъято 10 единиц оружия.

Сообщается, что жители Карелии добровольно сдали 5 единиц оружия и около 100 патронов.

Ранее стало известно, что мошенник связывался с автовладельцами, представившись мастером, просил перевести деньги за дополнительные запчасти на банковскую карту.