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2 ноября 2026
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Общество

Жители Карелии добровольно сдали почти сотню патронов

Сотрудники Росгвардии за неделю провели более 50 проверок в сфере оборота оружия
Оружие в руках сотрудника Росгвардии
Фото: Росгвардия РК

Росгвардейцы и сотрудники МВД по РК за прошедшую неделю провели 58 проверок в сфере оборота оружия. «Улов» оказался солидным. 

По данным пресс-службы республиканской Росгвардии, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Было изъято 10 единиц оружия.

Сообщается, что жители Карелии добровольно сдали 5 единиц оружия и около 100 патронов. 

Ранее стало известно, что мошенник связывался с автовладельцами, представившись мастером, просил перевести деньги за дополнительные запчасти на банковскую карту.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Участникам СВО предложили задать вопросы прокурору Петрозаводска

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