Пациент «ожил» в морге в одном из городов России

Мужчину 1965 года рождения по ошибке признали мертвым и отправили в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевича в Архангельске, но там выяснилось, что пациент жив. Об необычном случае сообщил портал 29. Ru.
По данным источника, существуют две версии того, как мужчина оказался у патологоанатомов. Согласно первой, пациента доставили в морг из дома на «скорой». Во втором случае мужчина мог быть пациентом горбольницы, и после остановки сердца его отправили в патологоанатомическое отделение.
Сейчас мужчина находится в реанимации. В минздраве Архангельской области пока не дают комментариев о случившемся, а в следкоме начали проверку.