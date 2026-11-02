Пациент «ожил» в морге в одном из городов России

В соседнем с Карелией регионе пациента по ошибке признали мертвым и отправили в морг

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Мужчину 1965 года рождения по ошибке признали мертвым и отправили в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевича в Архангельске, но там выяснилось, что пациент жив. Об необычном случае сообщил портал 29. Ru.

По данным источника, существуют две версии того, как мужчина оказался у патологоанатомов. Согласно первой, пациента доставили в морг из дома на «скорой». Во втором случае мужчина мог быть пациентом горбольницы, и после остановки сердца его отправили в патологоанатомическое отделение.

Сейчас мужчина находится в реанимации. В минздраве Архангельской области пока не дают комментариев о случившемся, а в следкоме начали проверку.