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2 ноября 2026
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Россия

Пациент «ожил» в морге в одном из городов России

В соседнем с Карелией регионе пациента по ошибке признали мертвым и отправили в морг
Врач удивляется
Фото создано с помощью Алиса AI

Мужчину 1965 года рождения по ошибке признали мертвым и отправили в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевича в Архангельске, но там выяснилось, что пациент жив. Об необычном случае сообщил портал 29. Ru.

По данным источника, существуют две версии того, как мужчина оказался у патологоанатомов. Согласно первой, пациента доставили в морг из дома на «скорой». Во втором случае мужчина мог быть пациентом горбольницы, и после остановки сердца его отправили в патологоанатомическое отделение.

Сейчас мужчина находится в реанимации. В минздраве Архангельской области пока не дают комментариев о случившемся, а в следкоме начали проверку.

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