Поиски пропавшего рыбака в Белом море приостановили спустя две недели

Молодого мужчину искали с 17 октября

Фото: Петрозаводск говорит

Карельские спасатели пока не нашли пропавшего в Колежемской губе Белого моря мужчину. О дополнительных поисковых мероприятиях рассказали специалисты Госкомитета Карелии по безопасности.

Так, на прошлой неделе в течение нескольких дней кемские спасатели «кошками» обследовали акваторию 500*500 метров и береговую линию протяженностью 25 километров. К поискам также присоединились петрозаводские специалисты карельской поисково-спасательной службы. При помощи гидролокатора бокового обзора специалисты обследовали участок площадью 650*650 метров. Пропавшего рыбака не нашли.

Ранее сообщалось о том, что лодка 34-летнего мужчины перевернулась. Об этом рассказал очевидец. Рыбак, житель Колежмы, 16 октября пропал в Беломорском округе. Молодой мужчина вышел в Белое море, но домой не вернулся.

Всего с 17 октября спасатели совершили 8 выездов для проведения поисковых работ в Колежемской губе Белого моря. В настоящее время поисковые мероприятия приостановили до прояснения новых обстоятельств, сообщили в Госкомитете.