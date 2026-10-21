Для поиска пропавшего рыбака в Карелии срочно ищут гидролокатор

33-летний рыбак пропал в Беломорском округе. Житель Колежмы Павел Козич вышел в Белое море, но домой не вернулся. Мужчина пропал 16 октября, его ищут.
Для поисков потребовалось дополнительное оборудование. В паблике «Колежма Поморье» опубликована просьба о помощи.
«Нужна помощь в поиске прибора ГБО (гидролокатор бокового обзора) или эхолот с функцией гбо. Без этого аппарата водолазы не работают в поиске»,
- написали в сообществе, добавив, что дорога каждая минута.
Также для поисков рыбака требуются добровольцы, готовые прочесывать береговую линию.
«Мы консультировались с опытным поисковиком на воде, у нас есть шансы найти Павла, нужны добровольцы с лодками и кошками, делиться на квадраты и искать вдоль береговой линии».