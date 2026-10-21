Для поиска пропавшего рыбака в Карелии срочно ищут гидролокатор

Вышел в море и не вернулся: в Беломорском округе разыскивают 33-летнего Павла Козича

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

33-летний рыбак пропал в Беломорском округе. Житель Колежмы Павел Козич вышел в Белое море, но домой не вернулся. Мужчина пропал 16 октября, его ищут.

Для поисков потребовалось дополнительное оборудование. В паблике «Колежма Поморье» опубликована просьба о помощи.

«Нужна помощь в поиске прибора ГБО (гидролокатор бокового обзора) или эхолот с функцией гбо. Без этого аппарата водолазы не работают в поиске»,

- написали в сообществе, добавив, что дорога каждая минута.

Также для поисков рыбака требуются добровольцы, готовые прочесывать береговую линию.

«Мы консультировались с опытным поисковиком на воде, у нас есть шансы найти Павла, нужны добровольцы с лодками и кошками, делиться на квадраты и искать вдоль береговой линии».