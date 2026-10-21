Житель Петрозаводска поссорился с женой и сотворил большую глупость

Мужчина из карельской столицы пойдет под суд за совершение грабежа

Фото МВД по РК

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники сетевого магазина, расположенного в районе Октябрьского проспекта. Они рассказали о грабеже, на место сразу же выехали правоохранители, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что преступление совершил 40-летний горожанин, который перед этим поссорился с женой. В грустном настроении он пришел в торговую точку, взял бутылку водки и сигареты и начал пить прямо на кассе. При этом мужчина отказался платить, уговоры продавцов не подействовали. Осознав вскоре, что ему грозит, горожанин дождался прибытия следственно-оперативной группы на крыльце магазина.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что злодеи похитили два десятка старинных часов из замка в Италии.