В Уфе суд арестовал 16-летнего подростка

Фото "Петрозаводск говорит"

В Уфе арестован 16-летний юноша, который намеревался устроить теракт. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Башкирии.

По данным источника, молодой человек откликнулся на объявление в интернете и отправил продавцу геолокацию для встречи. После этого с ним связались якобы сотрудники полиции, которые сообщили, что он передал данные зарубежным спецслужбам. Чтобы избежать проблем, юноше предложили поджечь автозаправочную станцию. Что он и сделал.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.

Ранее сообщалось о том, что президент Финляндии сделал свои выводы из разговора с Путиным.