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2 ноября 2026
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Россия

Юноша устроил со страху теракт в российском городе

В Уфе суд арестовал 16-летнего подростка
забор с колючей проволокой
Фото "Петрозаводск говорит"

В Уфе арестован 16-летний юноша, который намеревался устроить теракт. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Башкирии.

По данным источника, молодой человек откликнулся на объявление в интернете и отправил продавцу геолокацию для встречи. После этого с ним связались якобы сотрудники полиции, которые сообщили, что он передал данные зарубежным спецслужбам. Чтобы избежать проблем, юноше предложили поджечь автозаправочную станцию. Что он и сделал.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.

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