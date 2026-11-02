Промозгло, холодно и скользко будет в предпраздничный день в Карелии

Заметно похолодает 3 ноября в республике

Фото: Максим Тихонов

Во вторник, 3 ноября, в республике будет некомфортно из-за осадков и снижения температуры воздуха. О погоде в регионе в этот день стало известно из метеосводки карельского гидрометцентра.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица, предупредили синоптики. Ветер подует западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1, +4.

Облачно с прояснениями ожидается в Петрозаводске. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +2,+4. Атмосферное давление будет падать.