Карелия ответит за волокиту по уголовному делу о нерасселенном бараке

Бастрыкин потребовал со Следкома Карелии доклад из-за затянувшегося расследования

Фото: Петрозаводск говорит

Следственный комитет Карелии с января 2026 года расследует уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Чална. По этому делу ранее руководитель Следкома России Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад.

Теперь глава российского ведомства раскритиковал работу карельских коллег в связи с расследованием уголовного дела и дал ряд поручений. Об этом рассказали в пресс-службе российского ведомства.

Так, к председателю СК России обратилась жительница Карелии и сообщила о продолжающемся нарушении прав ее семьи при расселении из многоквартирного дома барачного типа на улице Шевченко в поселке Чална Пряжинского района. В здании 1970 года постройки отсутствует система централизованного отопления, печное оборудование неисправно, в помещениях холодно, коммуникации изношены. В 2015 году из-за значительного износа конструкций барак признали аварийным, позже решение отменили. В 2017 году дом опять признали подлежащим расселению и сносу. Однако до сих пор благоустроенное жилье людям не предоставили. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали.

Председатель СК России затребовал у руководителя СУ СК Карелии Максима Козлова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, было поручено завершить расследование в кратчайшие сроки и сообщить о том, что делается для решения вопроса граждан, ожидающих расселения.



Исполнение поручений контролирует центральный аппарат российского ведомства.