Крестный ход и митинг-концерт пройдут в Петрозаводске 4 ноября

В день народного единства жителей и гостей столицы республики приглашают на семейный праздник. Гостей ждет насыщенная программа и розыгрыш призов (0+).

Фото: Пресс-служба Правительства РК

4 ноября вся Карелия отметит День народного единства: праздничные мероприятия подготовили во всех районах и округах республики. В столице торжества начнутся с Божественной литургии в Кафедральном Александро‑Невском соборе — её проведёт новый карельский епископ Авель.

Отец Леонид (Леонтюк) приглашает всех желающих посетить утреннюю службу и присоединиться к крестному ходу. Он посвящён Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери.

Мы совершаем крестный ход в поддержку наших ребят, которые сейчас несут службу в зоне специальной военной операции. Это еще одна возможность всем собраться воедино и вознести наши молитвы,

– сказал Отец Леонид.

Программу праздника продолжит митинг-концерт на площади Кирова.

В этом году ко Дню народного единства уделено особое внимание. Торжество пройдёт по всей Карелии,

– отметил выпускник региональной кадровой программы «Герои Карелии», ветеран СВО Даниил Каминский.

На семейном празднике выступят артисты Музыкального театра Карелии: заслуженная артистка Республики Карелия Евгения Гудкова, заслуженный артист республики Павел Назаров, Павел Алдаков, а также вокальная студия «Соло». Параллельно на площади развернётся народное гуляние в рамках Осеннего фестиваля «Марьяне».

В 12:45 пройдёт церемония награждения победителей фотоконкурса «Дары карельского леса», а после неё всех участников пригласят в большой всенародный хоровод — традиционную круугу вместе с фольклорным театром «Горница».

В 13:30 состоится награждение победителей творческого конкурса «Вязаная осень». Лучшие работы представят на выставке в одном из шатров на площади.

Атмосферу праздника дополнит выступление ансамбля русской песни «Катюша»: коллектив исполнит лирические и весёлые композиции из своего репертуара. Завершится программа розыгрышем призов — победители получат вкусные подарочные наборы.

С 12:00 до 14:00 на площади будет работать ярмарка: здесь можно будет приобрести сувениры и изделия мастеров декоративно‑прикладного и ремесленного творчества. Гости также смогут заглянуть в резиденцию красавицы Марьяне, сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых и поучаствовать в мастер‑классах.