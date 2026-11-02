Инвалидность в 30 лет: чем закончилась семейная жизнь с тираном

Женщина с детьми нашла приют и защиту в кризисном центре «Мама-дом»

фото: Петрозаводск говорит

Десять лет брака закончились для жительницы Карелии тяжелым инсультом и инвалидностью. После того, как она снова научилась ходить и говорить, нашла в себе силы и уехала в «Мама-дом» вместе с детьми. Угрозы от уже бывшего мужа продолжают поступать даже родственникам молодой женщины. Но развод она уже пережила, теперь подала на алименты.

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«После последних угроз я его предупредила, что напишу заявление в полицию, чтобы ему запретили приближаться к нам ближе, чем на 500 метров. Тогда он ответил мне, что ружье с 600 метров стреляет...И я поняла, пора бежать»,

- рассказала наша героиня.

По словам руководителя кризисного центра для женщин и детей, пострадавших от насилия, Людмилы Драгуновой, потребность в укрытии и защите нужна все больше. Уровень домашнего насилия растет очень стремительно, как и тревожность в современном обществе.

И самая главная ошибка жертв насилия - это то, что они не обращаются в правоохранительные органы, не фиксируют побои и никак не наказывают своих тиранов. Безнаказанность порождает беспредел. В «Мама-дом» работают комплексно со всей семьей. Если побои получала мама, а дети это видели, им тоже нужна реабилитация и помощь. Но самое ценное для всех тех, кто нашел приют в кризисном центре, - это защита, которой у них не было долгие годы.