Уволившийся в конце года сотрудник может остаться у разбитого корыта

Специалист предупредила о рисках внезапно поменять жизнь с нового года

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Когда менять жизнь, как не с нового года. Однако смена работы под финал уходящего года может обернуться не только головной болью, но и серьезными потерями разного плана – от финансовых до проблем со здоровьем, ведь переживания и потрясения весьма чреваты, а здоровье у всех разное.

Так, можно остаться без премии и новой работы – эти самые опасные последствия увольнения в конце года назвала изданию IVBG директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, рассказав о сложностях, с которыми можно столкнуться без продуманного плана по смене работодателя. По словам эксперта, увольнение в ноябре или декабре может обернуться для россиян длительным поиском новой работы и потерей годовых премий.

В последние месяцы года многие компании завершают текущие проекты, утверждают бюджеты и штатное расписание на следующий год. Из-за этого подбор новых сотрудников может застопориться или вообще будет перенесен на новый год.

Кроме того, в некоторых организациях годовые премии и так называемая 13-я зарплата выплачиваются в конце года, поэтому увольнение незадолго до их начисления может привести к лишению этих бонусов.



Специалист посоветовала жаждущим перемен оценить и примерить на себя все предлагаемые условия на новом месте работы. А если нынешняя работа перестала устраивать, эксперт предложила сначала обсудить все с руководством. Возможно, ситуацию удастся взаимовыгодно решить после переговоров. Если договориться не получилось, следует заранее изучить рынок труда и начать поиск подходящих вакансий, пока не увольняясь.