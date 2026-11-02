Житель Петрозаводска получил более 14 тысяч нежелательных звонков

В Карелии в 2026 году участились многоступенчатые мошеннические схемы: аферисты совершают серию звонков, чтобы постепенно завоевать доверие жертвы.

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МТС проанализировала нежелательные звонки жителям Карелии с января по сентябрь 2026 года. С помощью сервиса «МТС Защитник» в регионе выявлено и заблокировано более 10 млн подозрительных вызовов. Рекордсменом стал житель Петрозаводска – ему поступило свыше 14 тысяч нежелательных звонков, которые распознаны как спам или мошенничество и своевременно заблокированы.

По итогам первых девяти месяцев года наблюдается снижение общего числа мошеннических и спам-вызовов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 28,5%.

По данным экспертов МТС, злоумышленники чаще всего используют классические схемы обмана: звонки от имени сотрудников банка, операторов связи, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов. При этом в 2026 году в Карелии возросло количество многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем зафиксирована в регионе в сентябре – более 28% от всех звонков.

Мы видим положительный тренд на снижение общего количества нежелательных вызовов, но расслабляться пока не стоит, ведь сами схемы обмана стали сложнее. Мошенники теперь используют многоступенчатые звонки, чтобы втереться в доверие. В такой ситуации человеку ещё труднее сориентироваться, поэтому основную нагрузку должны брать на себя технологии. Сегодня автоматизированные алгоритмы на базе искусственного интеллекта способны выявлять аномальную активность и блокировать скрытые угрозы в режиме реального времени,

– отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.