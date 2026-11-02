Диетолог рассказала о пользе супов с бобовыми

Россиянам назвали снижающие давление супы

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Правильно составленный рацион поможет стабилизировать давление. О пользе супов с овощами или бобовыми и эффективности в борьбе с гипертонией россиянам рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, эти компоненты содержат нерастворимую клетчатку – ключевого «игрока в матче» за понижение давления. Кроме того, фасоль и чечевица содержат такие растительные соединения, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

В беседе с 360.ru Соломатина отметила, что чечевичный, гороховый, томатный супы, суп из черной фасоли, суп с курицей и овощами эффективны в борьбе с высоким артериальным давлением.