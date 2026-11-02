Эссойла объединилась ради поддержки бойцов

Благотворительный концерт в карельском селе собрал более 20 тысяч рублей

Фото: Елена Трукшанина

Жители Пряжинского района организовали в Эссойльском доме культуры благотворительный концерт «За нами Россия: в единстве наша сила». Мероприятие, направленное на поддержку участников специальной военной операции, собрало на одной сцене лучшие творческие коллективы района и гостей из Петрозаводска.

«Большое спасибо за приглашение, мы были рады принять участие в таком замечательном концерте», – поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия, Инесса Кульпетова.

Все собранные средства, а это более двадцати тысяч рублей, будут направлены на приобретение жизненно необходимого оборудования для бойцов. В частности, планируется закупить электрогенератор, автомобильные рации и набор инструментов.

Стоит отметить, что Эссойльский дом культуры уже не в первый раз становится площадкой для проведения подобных благотворительных акций.