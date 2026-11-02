Ценные для сердца продукты назвал врач

Простые овощи защищают от сердечно-сосудистых заболеваний

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О ценности простых продуктов, которые защищают сердце, рассказал врач-кардиолог Маршалл Рунге. Речь идет о капусте двух сортов – брокколи и кейл. Эти крестоцветные полезны для сердца благодаря антиоксиданту сульфорафан. Об этом пишет «Lenta.Ru» со ссылкой на издание Eating Well.

Как отметил специалист, брокколи или капуста кейл богаты клетчаткой, которая помогает снижать воспаления и уровень «плохого» холестерина, а также нормализовать давление. Кроме того, кейл содержит витамин К, что предотвращает кальцификацию артерий в сердце и не только, уточнил врач.

Очень полезна в этом смысле и свекла, богатая пищевыми нитратами. Это способствует расслаблению кровеносных сосудов и даже может немного снижать кровяное давление, добавил он.

Доктор также посоветовал для здоровья сердца добавить в рацион бобовые: нут, чечевицу и фасоль, как источник растительного белка и клетчатки. Бобовые, как отметил врач, являются отличной заменой белка, при этом полезны за счет низкого содержания жиров.