В Карелии проходят концерты народного хора и военного оркестра

Особенность программы «Единым строем, единым сердцем» – хоровое пение исключительно под духовые инструменты. 3 ноября коллективы выступят в Лоухи и Кеми, 4 – в Беломорске и Медвежьегорске. (6+)

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В Карелии продолжается гастрольный тур, объединивший две музыкальные традиции —народную и военную. Концерты дают Народный хор Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио и военный оркестр 128‑й отдельной мотострелковой бригады. Выступления приурочены ко Дню народного единства и проходят с большим успехом.

Уже состоялись концерты в Петрозаводске, Кондопоге, Суоярви, Питкяранте, Сортавале и Пряже. Впереди — выступления 3 ноября в Лоухи и Кеми, а 4 ноября артисты ждут зрителей в Беломорске и Медвежьегорске. В программе — народные и авторские песни, а также древние карельские руны и былины. Особенно ценно, что эти произведения звучат в тех местах, где они когда‑то и зародились.

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Уникальность проекта «Единым строем, единым сердцем» в особой музыкальной подаче: хоровое пение звучит в сопровождении только духовых инструментов.

По словам руководителя хора, заслуженного работника культуры Карелии Дарьи Скрябиной, идея совместного тура появилась давно. Сначала планировали гастроли лишь с народным хором, но в этом году военный оркестр перевели из Луги в Карелию — так родилась совместная программа. Проект получил поддержку Правительства республики и лично Главы Карелии Артура Парфенчикова.

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Народный хор «Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио» ведёт историю с 1977 года. Его основателем стала Людмила Соловьёва — выпускница института им. Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ и Республики Карелия, награждённая орденом «Сампо» и медалью «Патриот России». За почти полвека коллектив завоевал множество наград, включая Гран‑при на конкурсах «Всероссийский конкурс имени Н. К. Мешко», «Славянские встречи», «Всероссийский хоровой фестиваль» и других. Сегодня хором руководит Дарья Скрябина — выпускница колледжа и РАМ им. Гнесиных, дочь основателя отделения и самого хора.