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2 ноября 2026
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Здоровый интерес

Врач-гематолог развеяла миф о пользе сдачи крови для организма

Россиянам напомнили о главном смысле донорства крови
Донор крови
Фото создано с помощью Алиса AI

Донорство крови не является оздоровительной процедурой, главная задача этой гуманитарной акции – помощь пациенту. Об этом в беседе с RuNews24.Ru сообщила врач-гематолог Наталья Сидорова. 

По словам эксперта, у организма человека нет специальной необходимости «обновлять» или «очищать» кровь. Поэтому воспринимать сдачу крови как способ поправить собственное здоровье будет некорректным.

Сидорова подчеркнула, что следует придерживаться установленных интервалов донации, в противном случае может развиться железодефицит.

Также медик развеяла еще один миф, связанный с ослаблением организма и иммунитета после донорства. Врач отметила, что однократная сдача крови, как правило, хорошо переносится человеком, а объем крови и ее компонентов постепенно восстанавливается.

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