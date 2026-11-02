В 1993 году в этот день «родился» герб города Костомукша

Узнали, каким был день 2 ноября в истории Карелии и России

В этот день, 2 ноября, в 1961 году в Беломорске организован районный историко-краеведческий музей.

А 1 ноября 1978 года учреждён Сортавальский ботанический заказник.

В 1993 году в этот день был утверждён герб города Костомукша.

В 1994 году 2 ноября в Сортавальском районе состоялось открытие международного пункта пропуска «Вяртсиля».

В 1999 году сдана в эксплуатацию обновлённая автодорога Пудож–Каргополь. А в 2012 году в Петрозаводске открыт памятник Олонецким полкам и народным ополчениям Русской армии.

В России этот день также ознаменован заметными событиями. Например, в 1792 вышел в свет первый номер первого в России медицинского журнала «Санкт-Петербургские врачебные ведомости».

В 1927 году в Ленинграде сооружён самый большой плавательный бассейн в СССР с пятью 25-метровыми дорожками.

А в 1937 году именно 2 ноября на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звёзды, заменившие металлические звёзды с уральскими самоцветами.

2 ноября 1967 года в Ленинграде открылся новый Ланской мост через Чёрную речку.

Каждый новый день мы можем соотнести с аналогичной атой в прошлом Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. А в исторических параллелях можно найти немало интересного…