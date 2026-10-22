В этот день в 2024 году в Петрозаводске был побит температурный рекорд

Каким был день 22 октября в истории Карелии и России

Фото: ИИ Алиса

В этот день, 22 октября, в 1884 году в Вытегорском уезде Олонецкой губернии родился наш великий земляк – русский поэт Николай Алексеевич Клюев (ум.1937).

А в 1932 году в этот день вышел в свет первый номер общественно-политической газеты на финском языке «Kontupohjan iskuri» («Кондопожский ударник»).

22 октября 1997 года в Петрозаводске создана общественная организация «Общество дружбы с Эстонией "Очаг"».

В 2003 году в этот день решением Министерства культуры РФ Петрозаводской консерватории присвоено имя композитора, А.К. Глазунова.

А в 2024 году 22 октября в Петрозаводске был побит температурный рекорд 1949 года: воздух прогрелся до +11,8°C.

В России в этот день тоже произошло немало памятных событий.

Например, в 1721 году в Троицком соборе Санкт-Петербурга состоялись торжества в честь заключения Ништадтского мира со Швецией. По прошению сенаторов Пётр I принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. С этого момента Русское царство стало Российской империей.

В 1730 голу 22 октября для обеспечения безопасной транспортной связи между реками Волхов и Нева открыт Ладожский канал – крупнейшее гидротехническое сооружение Европы того времени.

22 октября 1870 года родился Иван Алексеевич Бунин (ум. 1953), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933).

А в 1944 году в этот день войска Карельского фронта вышли на государственную границу СССР с Норвегией.

И в 1975 году 22 октября советская космическая станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры.

Каждый сегодняшний день можно соотнести с соответствующей датой в прошлом Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. А в исторических параллелях, как мы знаем, кроется немало интересного.