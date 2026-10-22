Медведь набросился на охотника в российском регионе

В Пермском крае мужчина пошел охотиться на кабана, а нарвался на медведя

Фото: Алиса ИИ

В Пермском крае охотник неожиданно встретился с медведем в лесу и чудом выжил. Об этом сообщает издание «Искра Прикамья».

По данным источника, инцидент случился около села Дуброво 20 октября. Мужчина отправился в лес, чтобы охотиться на кабана. Однако внезапно на него вышел медведь. Хищник набросился на охотника, повалил его на землю и травмировал руку и бедро, пустив в ход клыки и когти. На помощь пострадавшему подоспел его товарищ - он подстрелил зверя, и охотник спасся.

Ранее сообщалось о том, что охотник погиб от лап медведя в Архангельской области.