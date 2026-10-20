Мужчина погиб от лап медведя в регионе Северо-Запада

В Архангельской области хищник задрал охотника

Фото: Алиса ИИ

В Архангельской области охотник погиб от лап медведя. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным источника, трагедия произошла в минувшие выходные около поселка Пинега. Зверь тяжело травмировал охотника, от полученных травм мужчина скончался. Отмечается, что погибший прибыл на охоту самостоятельно. В указанном районе сейчас проводится работа по защите населения от медведей, но мужчина не был направлен туда каким-либо лесничеством.

В заявлении говорится, что случаи нападения хищников на людей в этом районе не фиксировались с 1978 года. Принято решение уничтожить опасного медведя. Охотникам выданы соответствующие разрешения.

Ранее сообщалось о том, что медведи из России отправились в поисках пропитания в Финляндию и Норвегию.