Бурые медведи из России ищут пропитание в европейских странах

В Финляндии выросло число обращений из-за хищников, появляющихся в населенных пунктах

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Бурые медведи мигрируют из России и пересекают границу в поисках еды, новых мест обитания и участков для размножения. Об увеличении числа встреч с животными в Восточной Финляндии и Норвегии, сообщает Baza со ссылкой на зоологов.

В Восточной Финляндии выросло число обращений в полицию из-за хищников, выходящих к населенным пунктам. Если в 2023 году поступало в среднем 45 подобных сообщений, то в 2026 году количество обращений превысило 400.

Среди причин миграции бурых хозяев леса называют поиск пищи, новых мест для выведения потомства и расселение самцов из-за конкуренции с более сильными сородичами. Медведи интернациональны, животные не чтут границы государств, так как не знают о них. Звери со спутниковыми и радиоошейниками перемещаются через границу между государствами. Иногда животные удаляются более чем на 100 километров от места, где специалисты установили на них оборудование. Подобные перемещения происходят в обоих направлениях.