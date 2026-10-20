Почти две тысячи человек захотели стать эльфами в Финляндии

В Финляндии открыты вакансии рождественских эльфов

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Католическое Рождество стремительно приближается. В преддверии этой праздничной поры в Финляндии открылись вакансии эльфов. Сезонная работа вызвала ажиотаж среди иностранцев. От них поступило 70% резюме – большинство от жителей Великобритании, Австралии и европейских стран. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Всего в скандинавской стране открыто около 170 таких вакансий, на которые претендуют более 1,7 тысячи человек. Больше всего рабочих мест предлагают на родине Санта-Клауса – Лапландии.

В публикации отмечается, что эльфам предстоит обслуживать клиентов в офисе Деревни Санта-Клауса в Рованиеми или быть гидами. В первом случае зарплата составит 12,20–13,30 евро в час, во втором – на два-три евро меньше. За месяц работы можно заработать до 2 тысяч евро до вычета налогов.