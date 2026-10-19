Финляндия планирует заминировать границу с Россией

100 млн евро потратят в Финляндии на покупку одного миллиона противопехотных мин

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Финская армия может заминировать границу с Россией — такое предположение еще в апреле этого года высказали в российском посольстве в Хельсинки. В пользу этого сценария говорит намерение сил обороны зарубежного государства закупить у местных производителей 1 млн противопехотных мин стоимостью почти 100 млн евро. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на информационное агентство STT.

Подготовка к закупке взрывных устройств стартовала в январе, когда вступил в силу выход Финляндии из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Аналогичный демарш в отношении конвенции совершили страны Прибалтики и Польша. Ранее эти государства анонсировали намерения заминировать границу с Россией.

Причиной возвращения в арсенал финской армии взрывных устройств называются предполагаемые угрозы со стороны России.