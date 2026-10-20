СМС-код больше не аргумент - суд встал на сторону жертвы мошенников

Верховный суд России отказался признавать ввод кода из смс-сообщения согласием гражданина на оформление кредита

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Код из смс-сообщения не является достаточным согласием для оформления кредита, сумма которого тут же переводится со счета заявителя на чужой счет. К такому выводу пришли в российском суде. Об том сегодня сообщает РИА Новости.

Россиянин судился из-за кредита, который на него оформили аферисты. В 2022 году мужчина озвучил жуликам код из смс-сообщения. В итоге на него взяли кредит, который был переведен третьим лицам. Мужчина в суде добивался аннулирования кредитного договора, в поисках истины он дошел до Верховного суда РФ, так как суды первой и апелляционной инстанции поддержали сторону банка.

Верховный суд со ссылкой на Конституционный суд заявил, что банку нужно было принять повышенные меры предосторожности, поскольку договор на кредит заключался дистанционно, а деньги в сумме 751 тысячи рублей были в течение пяти минут переведены третьему лицу.

Суд посчитал, что финансовой организации следовало установить, что порядок подписания договора соблюден, иными словами, убедиться, что намерение заключить кредитный договор исходит от самого гражданина, и обеспечить безопасность дистанционного предоставления услуг, идентифицировать клиента надлежащим образом.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила определения апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое рассмотрение.