Предпринимательница из России стала «Миссис европейский континент»

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева автоматически вышла в финал международного конкурса «Миссис мира» после получения титула «Миссис европейский — 2026» на конкурсе красоты в Греции. Об этом пишет ТАСС.
Красавица из России родилась в Казахской ССР, приехала на учебу в Санкт-Петербург. Работала моделью. Создала бизнес в сфере технической безопасности. В «копилке» Рожневой титулы «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Россия». У петербурженки трое детей.
Ранее стало известно, что жительница Карелии восстановила заброшенный памятник ветерану.