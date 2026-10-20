Перейти к основному содержанию
20 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Предпринимательница из России стала «Миссис европейский континент»

Жительница столицы на Неве завоевала титул на конкурсе красоты в Греции
корона
Фото создано с помощью Алиса AI

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева автоматически вышла в финал международного конкурса «Миссис мира» после получения титула «Миссис европейский — 2026» на конкурсе красоты в Греции. Об этом пишет ТАСС.

Красавица из России родилась в Казахской ССР, приехала на учебу в Санкт-Петербург. Работала моделью. Создала бизнес в сфере технической безопасности. В «копилке» Рожневой титулы «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Россия». У петербурженки трое детей.

Ранее стало известно, что жительница Карелии восстановила заброшенный памятник ветерану.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Скончался знаменитый российский футболист Олег Гарин

Метки