Предпринимательница из России стала «Миссис европейский континент»

Жительница столицы на Неве завоевала титул на конкурсе красоты в Греции

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Жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева автоматически вышла в финал международного конкурса «Миссис мира» после получения титула «Миссис европейский — 2026» на конкурсе красоты в Греции. Об этом пишет ТАСС.

Красавица из России родилась в Казахской ССР, приехала на учебу в Санкт-Петербург. Работала моделью. Создала бизнес в сфере технической безопасности. В «копилке» Рожневой титулы «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Россия». У петербурженки трое детей.

Ранее стало известно, что жительница Карелии восстановила заброшенный памятник ветерану.