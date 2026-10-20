Скончался знаменитый российский футболист Олег Гарин

Легенда московского «Локомотива» ушел из жизни в 60 лет

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Известный в прошлом российский футболист Олег Гарин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, спортсмен умер внезапно, его не стало в Хабаровске, где Гарин в последнее время работал тренером молодежной команды клуба «СКА-Хабаровск». Признаков криминальной смерти или несчастного случая не выявлено. Отмечается, что причиной смерти футболиста могли стать проблемы с сердцем.

Олег Гарин провел лучшие годы карьеры в московском «Локомотиве». С железнодорожниками он дважды выигрывал кубок России, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. Гарин трижды входил в список 33 лучших игроков чемпионата России.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.