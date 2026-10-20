Насиловавший и убивавший нянь маньяк собрался на СВО

47-летний россиянин может отправиться в зону спецоперации, мужчина подписал контракт

фото «Петрозаводск говорит»

47-летний Дмитрий Артамошин, задержанный в ноябре 2025 года в Подмосковье за серию преступлений против женщин, собрался на СВО. Об этом сегодня сообщают телеграм-каналы.

Богородский маньяк подписал контракт на отправку в зону проведения специальной военной операции, передает «Лента» со ссылкой на ТГ-канал РЕН ТВ. По предварительным данным, мужчине одобрили отправку на СВО, также его признали вменяемым.

Задержание серийного маньяка стало одним из самых громких преступлений 2025 года. По версии следователей, на сайтах объявлений мужчина подыскивал нянь для девятилетнего сына, оказывал знаки внимания, вручал подарки, заводил романтические отношения, некоторые пропадали. От преступных действий обвиняемого пострадали пять девушек. На участке Артамошина были обнаружены тела двух предполагаемых жертв. Отыскать погибших помог сын мужчины после общения с психологами. По предположению следователей, маньяк склонял жертв к употреблению запрещенных веществ, насиловал и лишал жизни.