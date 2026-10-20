Злокачественную опухоль нашли у лидера популярной российской группы

Лучевую терапию пройдет лидер группы Jane Air Антон Лиссов

Фото: Алиса ИИ

Злокачественная опухоль обнаружена у солиста группы Jane Air Антона Лиссова. Об этом сам музыкант рассказал в видео, опубликованном в аккаунте группы в соцсети.

По словам Лиссова, летом ему делали операцию на горле. Удаленное во время процедуры образование оказалось злокачественным. В связи с этим артисту теперь придется пройти курс лучевой терапии.

Музыканты добавили, что концерты в двух столицах, которые вскоре должны у них состояться, станут последними в этом году. Остальные концерты перенесены на весну, поскольку совмещать лечение с гастролями у Лиссова не получится.

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