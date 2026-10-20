Петрозаводск сегодня простится с погибшим в ДТП педиатром

В последний путь проводят погибшего в аварии в центре Петрозаводска детского врача Олега Стусенко

фото «Петрозаводск говорит»

В карельской столице сегодня днем простятся с погибшим в аварии педиатром Олегом Стусенко. О времени прощания сообщили в профильном ведомстве.

Прощание состоится 20 октября с 13:00 до 14:00 в траурном зале на улице Вольная в Петрозаводске.

Трагедия, унесшая жизни двух сотрудников скорой помощи, произошла ночью 17 октября на перекрестке улиц Красноармейская-Горького. На перекрестке столкнулись автомобиль KIA и карета скорой помощи. В аварии погибли 46-летний водитель скорой Александр Заляжный и 68-летний врач-педиатр Олег Стусенко. Они спешили на вызов к младенцу. Машина двигалась с включенными маячками. 29-летний водитель KIA был госпитализирован. После ДТП возбудили уголовное дело, назначены экспертизы. По сообщению СМИ, в качестве меры пресечения для него избрали обязательства о явке. На месте аварии появился стихийный мемориал.