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17 октября 2026
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Происшествия

В Костомукше полиция раскрыла кражу пива на 50 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Здание полиции в Костомукше.
Фото: пресс-служба МВД Карелии.

В ОМВД России «Костомукшское» поступило заявление от владельца одного из баров о краже более десяти упаковок пивной продукции из подсобного помещения, сообщает пресс-служба МВД Карелии. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался 44-летний местный житель, один из посетителей заведения.

По версии следствия, ночью мужчина отдыхал в клубе, а под утро пошёл искать уборную и, перепутав двери, оказался в подсобке. Там он обнаружил упаковки с пивом и решил их забрать. Сначала подозреваемый припрятал похищенное в парке неподалёку, затем подогнал автомобиль и вывез товар.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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