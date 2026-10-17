Полиция Петрозаводска ищет очевидцев смертельного ДТП

Мы сообщали о смертельном ДТП в ночь на субботу в Петрозаводске.
Сегодня Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к очевидцам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 17 октября около трёх часов ночи на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького.
Как сообщает ведомство, там столкнулись автомобиль «КИА» и машина скорой медицинской помощи марки «ГАЗ». От полученных травм 46-летний водитель скорой и 68-летний медик скончались на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован.
Всех, кто стал свидетелем аварии или располагает информацией об её обстоятельствах, просят обратиться в дежурную группу Госавтоинспекции.
Ранее также сообщалось, что на месте работали спасатели, которые помогали пострадавшему и нейтрализовали разлив горюче-смазочных материалов. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.